Украинские ІТ-волонтеры запустили три новые услуги для замены водительских прав на сайте iGov

Украинские ІТ-волонтеры запустили три новые услуги для замены водительских прав на онлайн-портале iGov в рамках борьбы с коррупцией и усовершенствования бизнес-процессов в государственных органах, сообщил координатор волонтерского проекта iGov, руководитель ІТ-направления крупнейшего в Украине «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет на своей странице в сети Facebook.

«Запустили через iGov сразу три достаточно востребованные услуги для водителей… Пока что услуги запущены в пилотном режиме во Львове и Самборе (Львовская область - УНИАН), но уже в ближайшее время они будут запущены во многих других областях», - написал он.

В частности, теперь портал iGov предлагает украинцам услуги по замене водительских прав в случае непригодности, кражи или утери, а также изменения личных данных их владельца.

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При этом Дубилет добавил, что по состоянию на сегодня данные услуги еще не являются абсолютно электронными.

«К сожалению, полностью дистанционно получить услуги пока нельзя, но хотя бы можно заранее заполнить форму, оплатить квитанцию, выбрать конкретное время для визита. В конце – опрос по качеству обслуживания», - пояснил Дубилет.

Как сообщал УНИАН, в июне 2015 года команда украинских IT-волонтеров совместно с общественной организацией ICT Competence Center запустили интернет-портал iGov.org.ua, с помощью которого граждане Украины смогли получать государственные услуги в электронном формате без личного взаимодействия с госорганами.

25 марта 2016 года Дмитрий Дубилет сообщил, что международные компании PricewaterhouseCoopers, Ward Howell и Talent Advisors проведут технический аудит интернет-портала по предоставлению электронных госуслуг iGov, результаты которого в будущем позволят передать волонтерский ресурс в ведение государства. При этом заказчиками аудита выступают Transparency International и Министерство экономики.