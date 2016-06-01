Продажи малолитражек Mitsubishi из-за "топливного скандала" упали на 75%

Продажи малолитражных автомобилей японской компании Mitsubishi Motors упали в мае на 75% из-за разгоревшегося вокруг корпорации "топливного скандала", в ходе которого руководство призналось в занижении данных о расходе топлива.

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Об этом сообщила Японская ассоциация производителей малолитражных автомобилей и мотоциклов, передает ТАСС.

В общей сложности в минувшем месяце было продано всего 912 малолитражных автомобилей Mitsubishi против 3,6 тыс. за аналогичный период прошлого года.

Также продажи малолитражек упали у Nissan Motor, которая совместно с Mitsubishi производила несколько замешанных в скандале моделей. Этой компании удалось реализовать в мае лишь 3 тыс. 105 машин с малым объемом двигателя, что на 76,8% меньше, чем годом ранее.

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После того как руководство Mitsubishi признало нарушение правил проведения испытаний авто с целью занизить указываемые в документации показатели расхода топлива, Министерство транспорта потребовало от других производителей раскрыть подробную информацию о том, как они проводят подобные испытания. В итоге новый скандал разгорелся вокруг компании Suzuki Motor, продажи малолитражек которой в мае также упали на 15,4%.

В общей сложности, как отмечают в Японской ассоциации производителей малолитражных автомобилей и мотоциклов, продажи малолитражек в Японии в мае сократились на 14,3% - до 107,8 тыс.