Кабмин одобрил подписание контракта с главой "Укрзализныци" Бальчуном

Кабинет министров Украины изменил кадровый состав правления госхолдинга "Укрзализныця" и одобрил подписание контракта с избранным главой компании поляком Войцехом Бальчуном.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

В частности, Кабмин своим решением вывел из состава правления компании Оксану Марину, Сергея Михальчука, Штефана Хофсаесса и Евгения Кравцова, назначив вместо них новых членов правления, трое из которых - граждане Польши.

Так, новыми членами правления "Укрзализныци" стали поляки Марек Роберт Залесный, Марчек Желько и Ремигиуш Пашкевич, а также нынешний финансовый директор госкомпании Александр Бужор.

Кроме того, выступая на заседании правительства, новоназначенный заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов подчеркнул, что эти кандидаты были предварительно согласованы с Бальчуном.

"Состав является неполным. Далее мы будем работать над тем, чтобы обновить состав правления", - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, в ходе заседания было принято решение назначить еще одного члена правления - Сергея Озерана, но только после согласования этой кандидатуры с Бальчуном.

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Так, представляя на заседании вышеупомянутых кандидатов, Кравцов сообщил, что Марек Роберт Залесный был одним из ведущих менеджеров железнодорожной компании Польши PKP Cargo и вместе с Бальчуном проводил реформы в компании в 2007-2013 годах. Кроме того, он является специалистом по грузоперевозкам и имеет более 17 лет управленческого опыта.

В свою очередь, Пашкевич является одним из реформаторов другой компании группы PKP – PLK (Польские железнодорожные линии). По словам Кравцова, поляк провел качественные и эффективные реформы в 2010-2013 годах и вывел компанию на прибыльность.

Желько является специалистом по кадровым вопросам. Он работал в различных международных компаниях, в частности, в корпорации McDonalds, а последнее место работы - одна из крупнейших украинских компаний экспресс-доставки "Новая почта", где он отвечал за проведение кадровой реформы.

После заседания правительства Бальчун также прокомментировал назначение новых менеджеров в правление "Укрзализныци".

"Люди, которые были назначены, - это уже подготовленные специалисты. В частности, Марек Роберт Залесный будет отвечать за грузовой сегмент, а это направление генерирует основную прибыль - до 85% общей прибыли "Укрзализныци". Господин Пашкевич - это человек, который в Польше управлял инфраструктурой, путями. И мы сейчас говорим о том, что в "Укрзализнице" будет выделено отдельное подразделение, которое будет заниматься именно вопросами инфраструктуры. Оно будет управлять путями, перронами, вокзалами, - сказал Бальчун. - С моей точки зрения, сейчас важно четко разделить ответственность и понять, кто будет отвечать за финансы, за пассажирские перевозки, за производство. Видимо, будут еще назначения в состав правления".

Бальчун также сообщил, что как только правление "Укрзализныци" будет окончательно сформировано, состоится большая пресс-конференция, в ходе которой будет представлен план развития предприятия на 3 месяца и затем на 6 месяцев. Этот план будет базироваться на результатах первичного аудита, который будет проведен на предприятии в ближайшее время, а также на представлениях нового менеджмента о преобразованиях, необходимых украинской компании.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 20 апреля назначил отобранного по результатам конкурса экс-руководителя Польских железных дорог Войцеха Бальчуна на должность главы правления «Укрзализныци». 15 мая Бальчун прибыл в Украину и 16 мая министр инфраструктуры Владимир Омелян представил его коллективу госкомпании. Бальчун должен был приступить к работе после 16 мая, однако позже эти сроки неоднократно перенесены. По словам Омеляна, по состоянию на 23 мая Бальчун получил разрешительные документы на работу в Украине.

В 2008-2013 годах Бальчун был главой правления железнодорожной компании Польши PKP Cargo, которая на тот момент переживала реструктуризацию. Польские СМИ отмечают, что именно Бальчун трансформировал почти обанкротившегося государственного перевозчика в финансово здоровую компанию. Благодаря ему в 2013 году PKP Cargo провела IPO на Варшавской фондовой бирже.

В апреле 2012 года Бальчуна назначили председателем правления польской авиакомпании LOT. Параллельно он занимал должность вице-президента ассоциации работодателей Польши. Кроме того, он лидер и гитарист рок-группы Chemia.