Чтобы сохранить дороги, надо взвешивать грузовики, а не только ограничивать часы движения – нардеп

Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Тарас Креминь, комментируя решение "Укравтодора" об ограничении движения тяжелых автомобилей в летнюю жару.

Читайте такжеИз-за торговой агрессии России украинский экспорт в Среднюю Азию упал почти вдвое

"Запрет фурам ездить в дневную жару никак не меняет того факта, что многие из них незаконно перегружены - свыше нормы, на которое рассчитано дорожное покрытие. Передвигаясь летом по ночам, они все равно сильно разбивают асфальт. И зимой разбивают, и осенью. Обнаглевшие грузоперевозчики экономят, перевозя те же объемы грузов меньшим количеством машин, а значит и водителей, более короткими маршрутами. Ценой ускоренного износа дорог. Реальное сохранение дорог будет, когда мы введем по всей стране весовые комплексы и будем наказывать за перегруз водителей; наказывать руководителей фирм-перевозчиков и грузоотправителей", - подчеркнул Креминь.

"Народный фронт", напомнил он, внес в парламент соответствующие законопроекты, но они пока блокируются лоббистами автотранспортного и аграрного бизнеса.

"В тесном сотрудничестве с министром инфраструктуры Емельяном мы наработали общие законопроекты (№ 4660 и 4661), которым увеличиваются штрафы для недобросовестных перевозчиков и расширяется круг лиц, которые будут подпадать под штрафные санкции. Это продолжение инициатив Правительства Яценюка, который начал борьбу с перегрузкой машин еще 2015 года. Но Рада уже дважды не поставила эти два проекта на рассмотрение, потому что среди депутатов действует мощное антисоциальное лобби автоперевозчиков и зернотрейдеров. Политические силы должны объединиться и преодолеть этот саботаж!", - отметил народный депутат.

Одновременно он отметил, что запрет на движение грузовиков в дневные часы является правильным решением, выполнение которого надо добиваться параллельно с внедрением весовых комплексов.

"Да, это вполне правильное решение, и обычная практика стран Евросоюза. В Европе грузовики в летнюю жару отстаиваются, водители одновременно отдыхают. Другое дело, что там фуры регулярно взвешиваются, и перегружать их никто не смеет. А у нас этот дневной отстой не только не решает проблемы, но и обычно не соблюдается. И с этим государство должно бороться", - пояснил Креминь.