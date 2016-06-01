Стройка века: в Швейцарии открыли самый длинный туннель в мире (фоторепортаж)

В Швейцарии открыт 57-километровый Сен-Готардский железнодорожный туннель - самый длинный в мире. По нему прошли два первых поезда с 1000 пассажирами, которые выиграли билеты в лотерею, организованную Швейцарскими федеральными железными дорогами.

Построенный за 17 лет и обошедшийся в 12,2 млрд швейцарских франков (около €11 млрд) он сократит время поездки из Цюриха в Лугано до 2 часов с нынешних 2 ч. 41 мин. Регулярное сообщение по новой магистрали начнется в декабре, а до этого времени будут идти технические испытания, сообщает ТАСС.

"Сегодня исторический день. Открывая Сен-Готардский туннель, мы завершаем стройку века, - заявил на торжественной церемонии в Эрстфельде, у северного входа в туннель, президент Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман. Он подчеркнул значение перевала Сен-Готард как места встречи культур. "Туннель позволит нам установить более быструю связь и сделать еще ближе Север и Юг. Это - гигантский шаг, мы сближаем народы и экономики", - отметил президент.

Одновременно торжественная церемония состоялась у южного входа в туннель в Полледжо. Выступившая на ней вице-президент Дорис Лойтхард назвала реализованный в Швейцарии проект "символом открытости и прогресса". Проект, который должен переориентировать значительную часть грузов с автомобильного транспорта на железнодорожный между Севером и Югом Европы, имеет большое значение для экономического развития континента, а также для улучшения экологии альпийского региона.

В торжественной церемонии открытия приняли участие члены швейцарского правительства и парламента в полном составе. Были приглашены также зарубежные гости: федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Италии Маттео Ренци, еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Булц, министры транспорта ряда европейских государств. В ознаменование открытия туннеля состоялось праздничное представление "Священный Готард" с участием около 600 артистов.