Под Киевом протестировали доставку посылок с помощью дронов (фоторепортаж)

Как сообщает пресс-служба предприятия, презентация и пробный запуск почтового дрона состоялись в городе Буча под Киевом.

Дроны для реализации инициативы предоставила израильская компания Flytrex.

"Сегодня почтовые и логистические технологии бурно развиваются. Появляются новые возможности быстрой и удобной доставки почты, в том числе развитие онлайн-торговли требует новых логистических решений. "Укрпочта" должна идти в ногу со временем для обеспечения качественного выполнения возложенных на нее обязанностей. Именно поэтому мы решили протестировать новейший тип доставки – воздушный, с помощью дронов", – рассказал руководитель "Укрпочты" Ткачук.

Во время тестового полета дрон доставил посылку по указанному маршруту адресату.

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Как отмечается в сообщении, за день дрон тестируемой модели способен осуществить 10 доставок. Учитывая низкий уровень затрат на электроэнергию и отсутствие расходов на топливо, такая техника является оптимальной для почтовых нужд. Беспилотник адаптирован к различным климатическим условиям, поэтому он будет эффективно работать как в летнюю жару, так и зимой.

По информации компании Flytrex, тестируемый дрон имеет уникальный механизм высвобождения с антисаботажными возможностями, предлагая безопасный способ доставки конечным пользователям. Устройство способно перевозить пакеты весом 3 кг на расстоянии 23 км со скоростью до 70 км/час.

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"Мировой опыт показывает, что популярность дронов растет. Ряд почтовых администраций мира, в частности почта США, Германии, Швейцарии, Австралии, уже интенсивно тестирует подобное оборудование, – отметил Ткачук. – Сейчас мы рассматриваем возможность внедрения этой техники для доставки посылок. Окончательное решение о целесообразности использования беспилотников в работе "Укрпочты" сможем принять только после комплексного тестирования".

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Как сообщал УНИАН, пресс-служба "Укрпочты" ранее сообщала, что госпредприятие проводит модернизацию своих систем и заинтересовано во внедрении новых технологических решений.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг в 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.