Украинский Ан-178 совершил демонстрационные полеты на авиавыставке в Берлине

Украинский самолет Ан-178 производства государственного предприятия "Антонов" совершил демонстрационные полеты в рамках работы одной из крупнейших в Европе авиавыставок ILA-2016 в Берлине.

Как сообщили в пресс-службе госпредприятия, украинский самолет выполнил элементы высшего пилотажа в крайне неблагоприятных погодных условиях.

"Из-за сложных метеоусловий демонстрационные полеты были разрешены только немецкому транспортному самолету А400М производства концерна Airbus и украинскому Ан-178, который стал дебютантом летной программы международной выставки", - сообщили в пресс-службе.

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ГП "Антонов" - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

Ан-178 был разработан на базе пассажирского самолета Ан-158. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры 1С. Самолет предназначен для замены транспортного самолета Ан-12.

По оценкам руководства ГП "Антонов", потребность авиарынка в сегменте грузовых самолетов типа Ан-178 на период до 2032 года составляет 200 единиц.