В железнодорожном сообщении между Одессой и Киевом есть проблемы – Мининфраструктуры
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в железнодорожном сообщении между Одессой и Киевом есть проблемы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Омелян заявил сегодня на брифинге в Одессе.
«Есть две проблемы. Первая – налаживание надлежащего пассажирского сообщения для удобного графика для людей. Над этим сейчас работаем... Вторая проблема – нет прямой железнодорожной ветки между Киевом и Одессой. То есть, поезда идут по длинному маршруту. Именно поэтому «Интерсити», который должен идти несколько часов, идет порядка 6-7 часов», - заявил министр.
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Он отметил, что над проектом по сокращенному маршруту сейчас ведется работа, но это «совсем другие цифры».
«Мы ведем переговоры с отдельными мировыми компаниями, но не нужно рассчитывать, что этот проект будет осуществлен в этом или следующем году», - подчеркнул Омелян.
По его словам, сейчас ведется оптимизация железнодорожного сообщения и в южном направлении будет увеличено количество пассажирских составов.