В железнодорожном сообщении между Одессой и Киевом есть проблемы – Мининфраструктуры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Омелян заявил сегодня на брифинге в Одессе.

«Есть две проблемы. Первая – налаживание надлежащего пассажирского сообщения для удобного графика для людей. Над этим сейчас работаем... Вторая проблема – нет прямой железнодорожной ветки между Киевом и Одессой. То есть, поезда идут по длинному маршруту. Именно поэтому «Интерсити», который должен идти несколько часов, идет порядка 6-7 часов», - заявил министр.

Читайте такжеЖелезнодорожники передумали повышать почти в два раза стоимость билетов на поезд Киев-Одесса

Он отметил, что над проектом по сокращенному маршруту сейчас ведется работа, но это «совсем другие цифры».

«Мы ведем переговоры с отдельными мировыми компаниями, но не нужно рассчитывать, что этот проект будет осуществлен в этом или следующем году», - подчеркнул Омелян.

По его словам, сейчас ведется оптимизация железнодорожного сообщения и в южном направлении будет увеличено количество пассажирских составов.