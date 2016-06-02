Suzuki приостановил работу трех заводов после взрыва на предприятии поставщика

Один из ведущих японских автомобильных концернов Suzuki Motor приостановил производство продукции на трех заводах в Японии из-за сбоев в поставках деталей для тормозных систем после взрыва на предприятии компании-поставщика, сообщает Прайм.

"Производство автомобилей будет остановлено на три дня. Все заводы расположены в префектуре Сидзуока в центральной части главного японского острова Хонсю", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что взрыв на заводе дочерней фирмы компании Aisin Seiki Co.Ltd, входящей в группу Toyota, прогремел 30 мая. При взрыве пострадали четыре человека. О причинах взрыва не сообщается. После инцидента компании пришлось остановить процесс покраски и сушки деталей для тормозных систем.

В результате сбоев в поставках деталей об остановке производства автомобилей ранее также объявила компания Toyota Motor. В частности, автоконцерну пришлось остановить 14 конвейерных линий на девяти заводах в префектурах Айти, Киото, Осака и Фукуока.