Suzuki приостановил работу трех заводов после взрыва на предприятии поставщика
Производство автомобилей на одном из ведущих японских автомобильных концернов Suzuki Motor будет остановлено на три дня.
Один из ведущих японских автомобильных концернов Suzuki Motor приостановил производство продукции на трех заводах в Японии из-за сбоев в поставках деталей для тормозных систем после взрыва на предприятии компании-поставщика, сообщает Прайм.
"Производство автомобилей будет остановлено на три дня. Все заводы расположены в префектуре Сидзуока в центральной части главного японского острова Хонсю", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что взрыв на заводе дочерней фирмы компании Aisin Seiki Co.Ltd, входящей в группу Toyota, прогремел 30 мая. При взрыве пострадали четыре человека. О причинах взрыва не сообщается. После инцидента компании пришлось остановить процесс покраски и сушки деталей для тормозных систем.
В результате сбоев в поставках деталей об остановке производства автомобилей ранее также объявила компания Toyota Motor. В частности, автоконцерну пришлось остановить 14 конвейерных линий на девяти заводах в префектурах Айти, Киото, Осака и Фукуока.