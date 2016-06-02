Саудовская Аравия вложила $3,5 миллиарда в сервис такси Uber

Саудовская Аравия вложила 3,5 миллиарда долларов в сервис такси Uber. Эта инвестиция позволит представителю королевства занять место в совете директоров компании, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

"3,5 миллиарда долларов компанию вложил Общественный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который контролируется государством. По условиям соглашения об инвестиции управляющий директор этой организации Ясир Аль Румайян войдет в совет директоров компании", - говорится в сообщении.

Сам Аль Румайян выступил с заявлением, что его фонд, который занимается инвестициями со стороны Саудовской Аравии, рассчитывает на долгосрочную выгоду от своих вложений.

Bloomberg указывает, что полученные от Эр-Рияда деньги позволят Uber отсрочить публичное размещение своих акций на рынке.

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Это уже не первое вложение королевства в мировые сервисы такси. Так, ранее компания Kingdom Holding Co, которая контролируется принцем Альвалидом Бен Талалом инвестировала 100 миллионов долларов в американскую компанию Lyft.

Ранее о соглашениях с сервисами такси заявили мировые автопроизводители. Так, Toyota заключила договор с Uber, а Volkswagen - с Gett. В обоих случаях концерны готовы предоставлять для услуг перевозчиков свои автомобили.