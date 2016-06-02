Кабмин уволил главу "Укравтодора"

Кабинет министров Украины 1 июня уволил председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Андрея Батищева и вместо него пока никто не назначен, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Сменено руководство "Укравтодора". Теперь ключевая задача - не потерять темпа ремонта дорог, не дать разворовать выделенные налогоплательщиками средства и найти достойную кандидатуру нового главы этой организации. Правда, с конкурсами что-то надо делать, потому что иногда они вызывают искреннее удивление, а не ожидаемое восхищение", - написал Омелян на своей странице в сети Facebook.

В комментарии УНИАН министр сообщил, что сейчас исполняющим обязанности главы "Укравтодора" назначен первый заместитель руководителя госагентства Евгений Барах.

Причин увольнения Батищева глава Мининфраструктуры не указал.

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Кроме того, Омелян сообщил, что вчера на плановом заседании правительства был также уволен заместитель главы "Укравтодора" Николай Березовский.

В пресс-службе "Укравтодора" УНИАН уточнили, что Батищев был уволен по собственному желанию.

«Качество украинских дорог - это самый острый вопрос нашего общества. Это не только безопасность и комфорт граждан, это, в первую очередь, лицо государства и краеугольный камень экономики. Нам удалось сделать очень много на пути реформирования отрасли и важнейшие достижения еще впереди. Я уверен, что мой преемник правильно оценит наши наработки и сможет довести дело до конца», - цитирует пресс-служба слова Батищева, сказанные им в последний рабочий день.

"На данный момент официально подтвержденной информации по поводу того, кто возглавит "Укравтодор" нет", - добавили в пресс-службе.

По мнению Батищева, исправить ситуацию с хроническим недофинансированием дорожной отрасли возможно только при условии создания специального дорожного фонда, который будет аккумулировать в себе все средства из целевых источников финансирования, идущие на ремонт и строительство дорожной сети.

Кроме того, для стабильной работы дорожного хозяйства необходимо не только существенное увеличение финансирования, но и полная децентрализация дорог путем передачи дорог местного значения в управление местным органам власти.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 7 октября 2015 года назначил главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины Андрея Батищева, до этого занимавшего должность заместителя главы правления госкомпании "Автомобильные дороги Украины", которая была ликвидирована правительством в июле прошлого года.

В 2015 году Министерство инфраструктуры начало процесс децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения в управление местным органам власти. Кроме того, министерство намерено лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги.