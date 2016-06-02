Профсоюз Air France призвал пилотов к забастовке во время проведения Евро-2016

Профсоюз пилотов Air France (Spaf) призвал работников компании выйти на забастовку в течение первой недели чемпионата по футболу Евро-2016 в знак протеста против снижения уровня зарплат, передает Reuters.

Профсоюз, в котором состоит треть пилотов Air France, заявил, что хочет провести забастовку совместно с главным Французским профсоюзом пилотов гражданской авиации (SNPL). SNPL не был доступен для комментариев.

Читайте такжеФранцузский профсоюз намерен блокировать движение транспорта в городах проведения Евро-2016Представитель Spaf сообщил, что забастовка будет проходить с 11 июня по 14 июня, а турнир по футболу начинается в Париже 10 июня.

Совет директоров группы компаний Air France-KLM, которая уже несколько лет несет убытки из-за конкуренции с бюджетными авиакомпаниями, решил сократить зарплаты пилотам начиная с 1 июня на 2-5%. В 2014 году компания для стабилизации ситуации провела массовое сокращение. Пилоты в знак протеста более двух недель бастовали, что нанесло убытки компании в сотни миллионов евро.

Зарплата французских пилотов составляет от 6 до 20 тыс. евро.