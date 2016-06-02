Состав правления "Укрзализныци" может пополниться еще одним поляком - польские СМИ

Состав правления Публичной акционерной компании «Укрзализныця», в которое входят, в частности, трое поляков, может пополниться еще одним гражданином Польши - Иренеушем Василевски, ранее работавшем в польской железнодорожной компании PKP Cargo, сообщает польское издание Rynek-kolejowy.

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"На следующей неделе к ним (поляки Марек Роберт Залесны и Ремигиуш Пашкевич - члены правления "Укрзализныци" - УНИАН) присоединится Иренеуш Василевски", - сказано в сообщении.

Польские СМИ отмечают, что Иренеуш Василевски, наряду с новоназначенными иностранными членами правления "Укрзализныци", имеет большой опыт работы на польском рынке железнодорожных перевозок. Так, Василевски и Залесны работали в железнодорожной компании Польши - PKP Cargo вместе с новым главой правления «Укрзализныци» поляком Войцехом Бальчуном.

Василевски окончил Высшую инженерную железнодорожную школу в Радоме. С 1977 года работал в PKP. В 2009-2012 гг. был членом правления PKP Cargo, до этого возглавлял Великопольское подразделение PKP Cargo.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Кабинет министров Украины изменил кадровый состав правления «Укрзализныци» и одобрил подписание контракта с избранным 20 апреля главой компании поляком Войцехом Бальчуном, который в 2008-2013 годах возглавлял правление железнодорожной компании Польши - PKP Cargo и трансформировал почти обанкротившегося государственного перевозчика в финансово здоровую компанию.

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В частности, Кабмин своим решением вывел из состава правления компании Оксану Марину, Сергея Михальчука, Штефана Хофсаесса и Евгения Кравцова, назначив вместо них новых членов правления. Ими стали поляки Марек Роберт Залесны и Ремигиуш Пашкевич, серб Желько Марчек, а также финансовый директор госкомпании Александр Бужор.

Тогда же премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что состав правления компании является неполным и будет обновляться.

После заседания правительства 1 июня Бальчун сообщил, что Залесны будет отвечать за грузовой сегмент, Пашкевич - за инфраструктуру и пути. Вместе с тем, он также анонсировал новые назначения в составе правления, так как "важно четко разделить ответственность и понять, кто будет отвечать за финансы, пассажирские перевозки и производство".

Бальчун также сообщил, что как только правление «Укрзализныци» будет окончательно сформировано, состоится большая пресс-конференция, в ходе которой будет представлен план развития предприятия на три месяца и затем на 6 месяцев. Этот план будет базироваться на результатах первичного аудита, который будет проведен на предприятии в ближайшее время, а также на представлениях нового менеджмента о преобразованиях, необходимых украинской компании.