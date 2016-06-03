Основатель Tesla прогнозирует начало эры беспилотных автомобилей через три года

Основатель компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск заявил, что проблема создания автомобиля, который способен передвигаться без участия водителя, в целом решена. Об этом пишет Bloomberg.

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«Я рассматриваю проблему беспилотного движения автомобилей как в основном решенную», — сказал он.

Маск отметил, что через три года придет время, когда большинство автомобилей будут ездить без водителя. При этом один год из трех предприниматель отвел на внедрение необходимых регулирующих документов.

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Кроме того, основатель SpaceX предсказал, что колонизацией Марса человечество займется в 2025 году, передает Gazeta.ru.

В начале апреля сообщалось, что автопроизводитель Tesla получил 276 тыс. предзаказов на электромобиль Model 3. Помимо этого, в конце мая ракета Falcon 9 частной американской компании Илона Маска SpaceX вывела на орбиту телекоммуникационный спутник для Таиланда Thaicom 8.