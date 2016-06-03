"Топливный скандал" в Suzuki: японские власти начали проверки в компании

В Японии государственная следственная группа начала в пятницу допросы сотрудников и изъятие документов в расположенной в городе Хамамацу штаб-квартире автомобилестроительной компании Suzuki Motor, которая ранее призналась, что не выполняла предписанные законом процедуры при определении расхода топлива ее машин.

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Речь идет о произведенных для внутреннего рынка более чем 2,14 млн автомобилей 26 моделей, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo News. Экспортных моделей нарушения не касались.

Компания уверяет, что представленные в каталогах данные о расходе топлива соответствуют действительности, несмотря на нарушение условий проведения испытаний.

Глава компании Осаму Судзуки ранее на пресс-конференции в Токио принес извинения за скандал и пообещал, что "будут приняты все меры для предотвращения подобных нарушений в будущем".

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Ранее в фальсификации данных о топливной экономичности автомобилей уличили корпорацию Mitsubishi Motors. После этого правительство Японии приказало всем другим компаниям отрасли доложить о том, как они определяют показатели расхода топлива. Suzuki Motor стала первой корпорацией, подготовившей соответствующий доклад.

Эта компания - один из ведущих в Японии производителей малолитражек. В данном классе разворачивается ожесточенная конкуренция за снижение показателей потребления топлива. Suzuki Motor активно работает за границей: в Индии, например, она контролирует 40% рынка автомобилей. Компания также активно занята производством мотоциклов и моторов для судов.

В Suzuki Motor в общей сложности заняты около 60 тыс. сотрудников, ее объем продаж в 2015 финансовом году превысил 3 трлн иен (примерно $27,5 млрд).