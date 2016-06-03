Гройсман поделился планами Бальчуна в "Укрзализныце": поляк хочет сэкономить 7 миллиардов

План работы государственного оператора железных дорог компании «Укрзализныця», представленный новым руководством предприятия, позволит сэкономить только за первый год работы не менее 7 млрд грн, сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Укрзализныця» много лет была кормилицей тех, кто «сидел» на «Укрзализныце». Оттуда утекали миллиарды десятилетиями. И только амбициозный план нового руководителя говорит о том, что мы только за первый год работы менеджмента сэкономим 7 млрд грн. Это мой ответ пенсионерам, врачам и учителям. Никому не позволено красть на госпредприятиях. «Укрзализныця» должна стать современным, европейским предприятием. Это возможно. И я призываю всех следить за развитием предприятия. Мы сэкономим миллиарды, которые ранее шли в карманы дельцов», - сказал Гройсман.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что рыночная зарплата новоизбранного главы компании Войцеха Бальчуна позволит побороть коррупцию в госкомпании и вывести работу "Укрзализныци" на европейский уровень.

"Вчера новый руководитель "Укрзализныци" имел встречу с народными депутатами в рамках транспортного комитета, где были обговорены все вопросы. По поводу вашего замечания к его заработной плате - это не соответствует действительности, по поводу этих сумм на данном этапе. Во-вторых, хотел бы отметить, что все предыдущие руководители "Укрзализныци" увольнялись с массой обвинений в коррупции и взяточничестве. Менеджер, получающий достойную зарплату, поставит точку в этой череде злоупотреблений и сможет вывести "Укрзализныцю" на абсолютно новый европейский уровень работ", - ответил министр на вопрос депутата о заработной плате Бальчуна.

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Как сообщал УНИАН, 1 июня Кабмин одобрил подписание контракта с новоизбранным главой "Укрзализныци" поляком Войцехом Бальчуном. По информации советника министра экономического развития и торговли Сергея Гайда, зарплата Бальчуна со всеми доплатами составит от 800 тысяч до миллиона долларов в год.

Бальчун был назначен правительством 20 апреля по результатам конкурса. 15 мая Бальчун прибыл в Украину и 16 мая министр инфраструктуры Владимир Омелян представил его коллективу госкомпании. Бальчун должен был приступить к работе после 16 мая, однако позже эти сроки неоднократно переносились. По словам Омеляна, по состоянию на 23 мая Бальчун получил разрешительные документы на работу в Украине.

В 2008-2013 годах Бальчун был главой правления железнодорожной компании Польши PKP Cargo, которая на тот момент переживала реструктуризацию. Польские СМИ отмечают, что именно Бальчун трансформировал почти обанкротившегося государственного перевозчика в финансово здоровую компанию. Благодаря ему в 2013 году PKP Cargo провела IPO на Варшавской фондовой бирже.

В апреле 2012 года Бальчун был назначен председателем правления польской авиакомпании LOT. Параллельно он занимал должность вице-президента Ассоциации работодателей Польши. Кроме того, он является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.