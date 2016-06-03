Эпопея с переносом номера продолжается: суд запретил заключать договор с новым победителем тендера

Хозяйственный суд Киева запретил госпредприятию «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР), ответственному за проведение тендера по внедрению услуги переноса номера при смене оператора (MNP), заключать договор с победителем торгов - компанией «Эс Ай Центр» и приступать к началу полномасштабного запуска услуги на территории Украины, сообщила пресс-служба УГЦР.

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«УГЦР не может заключить договор с победителем повторных конкурсных торгов по закупке услуги MNP, поскольку 1 июня 2016 года госпредприятие получило постановление Государственного исполнителя по выполнению постановления Хозяйственного суда города Киева от 30 мая 2016 года об обеспечении иска одного из участников путем запрета госпредприятию заключать соглашениЕ с победителем повторных конкурсных торгов», - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба не уточнила, об иске какой именно компании идет речь.

Ранее исполнительный директор и глава Комитета по конкурсным торгам УГЦР Вадим Гулько в ответ на запрос УНИАН пояснял, что на данный момент в Хозяйственном и Административном судах Киева рассматривается ряд исков от компаний «Т4В», «Диалинк» и «Технический Центр Интернет».

Все это откладывает момент запуска услуги MNP в Украине на неопределенный срок.

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Как сообщал УНИАН, 2 июня Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказал польской компании «Т4В» в обжаловании украинского тендера MNP. При этом жалобу компании «Диалинк» комитет даже не рассматривал, поскольку представители компании отозвали ее прямо во время заседания.

О начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги MNP, УГЦР объявил еще в сентябре 2015 года и уже 25 января 2016 года выбрал компанию «Диалинк» победителем. Однако компании «Эс Ай Центр», «Т4В» и «Технический Центр Интернет» выразили свое несогласие с принятым УГЦР решением, обратившись с жалобами в АМКУ, а также в Хозяйственный и Административный суды Киева.

Рассмотрев жалобу компании «Эс Ай Центр», АМКУ 18 марта признал результаты тендера по внедрению услуги MNP недействительными и обязал УГЦР отменить все решения, которые были приняты после раскрытия предложений компаний-участников. После проведения переоценки УГЦР 21 апреля выбрал победителем компанию «Эс Ай Центр». Это решение в свою очередь вызвало недовольство со стороны проигравших участников «Т4В» и «Диалинк», которые решили снова обжаловать его результаты.

При этом компания «Т4В» в своей жалобе в АМКУ призвала УГЦР провести повторную оценку результатов, в то время как «Диалинк» выступил за полную отмену процедуры госзакупки.