В Украине значительно выросли продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-мае 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 62% - до 22,430 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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"С января по май уровень автопродаж стабильно демонстрировал позитивную динамику относительно показателей 2015 года. Так, январский прирост потребительской активности на рынке новых легковых авто составил 23%, февральский – 44%, мартовский – 117%, апрельский – 86%, а майский – 49%", - отметили в ассоциации.

Как отметили в ассоциации, суммарная доля продукции отечественного автопрома в продажах за этот период находилась в пределах 10-11%.

Наибольшую долю на рынке с начала года – 12%, заняли автомобили японской марки Toyota, которых было продано 2 592 шт. Такой результат Toyota в 2,2 раза превысил прошлогодний.

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Второй по популярности на украинском рынке за истекший период стала французская марка Renault, с результатом 2 151 проданных авто. Свой результат годичной давности Renault улучшила на 97%.

Автомобили марки Volkswagen выбрали 1 840 покупателей, которые и обеспечили этому немецкому бренду третье место на рынке новых авто. Прирост продаж Volkswagen относительно 2015 года составил 130%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились вдвое – до 46,6 тыс. штук. По прогнозам экспертов, продажи легковых авто в 2016 году вырастут на четверть и составят около 60 тыс. штук.