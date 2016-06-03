Эксперт: тысяча внутренних таможенных терминалов – это сплошная коррупция

Такое мнение высказала руководитель ОО "Таможенный контроль" Инна Биленко в сюжете 112 канала.

На оформление груза на внутренних терминалах жалуются и импортеры.

"На границе есть таможенный пункт пропуска. И в рамках этого пункта пропуска находятся таможенники. Таможенники оформляют серые грузы и контрабанду - это их основная специфика. Легальные грузы их не интересуют. Подобные грузы очень быстро пропускаются на внутреннюю таможню Украины", - рассказывает Дмитрий, импортер.

По словам руководителя "Таможенного контроля" Инны Беленко, открыть внутренний терминал просто - все обойдется примерно в 20 тысяч долларов.

"Внутренняя таможня - это коррупция, потому что сам терминал - это коррупция. 100% терминалов в Украине частные, по нашей информации ни один терминал не работает без откатов. Без откатов его и не откроют. Для открытия терминала требования – очень простые, нужно собрать пакет документов и иметь 20 тысяч долларов", - говорит она.

Биленко акцентирует внимание на том, что заезд на внутренний терминал платный, и может достигать до двух тысяч гривень. И добавляет - один терминал за сутки может принять тысячу авто. А это почти 100 тысяч долларов.

"Что такое терминал? Это кусок асфальта, забор с колючей проволокой, пара будок и помещения для таможни", - добавляет Белов.

По ее словам, количество работников таможни ограничено , поэтому для обеспечения работы на новом терминале - закроют существующий.

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"Для работы на терминале нужны таможенники так как штат таможни ограничен, таможенников переведут из другого терминала, а терминал с которого их забрали закроют. Все зависит от того кто из владельцев терминалов имеет больше денег", - отметила руководитель "Таможенного контроля".

Инна Биленко подчеркивает, если 99% внутренних терминалов закрыть и сократить время оформления декларации с 4-х часов до 20 минут – это будет системным шагом, что позволяет двигаться в направлении преодоления коррупции.

"Кстати, в Европе вообще нет внутренних терминалов , оформление проводят на границе почти за 5 минут, если ставить за цель – растаможить груз, а не заработать денег", - говорят в "Таможенном контроле.