"Укравтодору" ищут нового руководителя: конкурс стартовал

Министерство инфраструктуры Украины объявило о старте конкурсного отбора на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе представления коллективу предприятия временно исполняющего обязанности главы Госагентства Евгения Бараха и его заместителя Владимира Сущенко.

"Мы объявляем прозрачный конкурс на должность руководителя "Укравтодора". Должен состояться честный прозрачный конкурс, по результатам которого агентство должен возглавить незаангажированный, не обремененный политическими или лоббистскими влияниями человек, который в своем профессиональном прошлом не имеет коррупционной составляющей", - сказал Омелян.

Также министр инфраструктуры подчеркнул, что нынешнее руководство "Укравтодора" несет персональную ответственность за прозрачное и эффективное использование средств, выделенных на ремонт дорог. Он напомнил, что в этом году на ремонт и реконструкцию дорог общего пользования запланировано выделить более 19 миллиардов гривень.

В комментарии журналистам Омелян уточнил, что "фактически в этом году строительства дорог не будет", кроме тех участков дорог, строительство которых финансируют международные финансовые организации.

Как отметил Барах сразу после представления коллективу "Укравтодора": "Первая задача - реализация программы на этот год, сумма финансирования значительно больше, чем в прошлые годы. Первоочередная задача отрасли - максимально эффективное использование средств и обеспечение жесткого контроля за их освоением, чтобы пользователи дорог действительно увидели результат нашей работы, а именно качественно построенные дороги".

Как сообщал УНИАН, 2 июня министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил об увольнении Кабмином главы "Укравтодора" Андрея Батищева и назначении исполняющим обязанности главы Госагентства первого заместителя руководителя Евгения Бараха. Причин увольнения Батищева глава Мининфраструктуры не назвал.

Кроме того, 1 июня Кабмин уволил по собственному желанию заместителя председателя "Укравтодора" Николая Березовского и назначил вместо него исполняющим обязанности Владимира Сущенко.

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Евгений Викторович Барах родился 17 января 1984 года, в 2005 году окончил Киевский Национальный университет им. Т. Шевченко по специальности "правоведение".

В 2014 году начал свою карьеру в "Укравтодоре" в должности начальника управления инновационного развития, затем стал начальником отдела анализа финансовой политики департамента финансово-экономической работы "Укравтодора". 27 августа 2014 года был назначен на должность первого заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Владимир Сущенко родился 25 марта 1976 года, в 1999 году получил высшее образование в Харьковской государственной академии городского хозяйства по специальности - инженер-электромеханик. В 2012 году получил второе высшее образование в Национальном транспортном университете по специальности - инженер-строитель.

С июля 2015 года и до назначения заместителем главы "Укравтодора" возглавлял коммунальное предприятие "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Печерского района" Киева, входящее в коммунальную корпорацию "Киевавтодор".