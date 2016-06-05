Турция заблокировала пропуск украинских фур до 1 июля

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Свой отказ они аргументируют тем, что якобы украинские перевозчики полностью использовали квоту указанных разрешений второго квартала и выполнить перевозку на основании представленных разрешений смогут только после 1 июля 2016 года.

В свою очередь украинская сторона не соглашалась с поквартальным использованием турецких двусторонних разрешений в 2016 году, соответствующие договоренности относительно поквартального использования двусторонних разрешений планировались лишь в 2015 году.

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В то же время в протоколе заседания 2015 года украинская сторона не брала на себя каких-либо обязательств относительно поквартального использования разрешений на право осуществления двусторонних перевозок грузов территорией Турецкой Республики, которые были переданы турецкой стороной, о чем неоднократно сообщала турецкую сторону.

Отмечается, что на сегодняшний день вопрос не урегулирован и требует решения на ближайшем заседании смешанной украинско-турецкой Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок. Украинская сторона инициировала проведения этого заседания в июне 2016 года, но до сегодняшнего дня турецкая сторона не согласовала дату и место проведения заседания.

Поэтому Министерство инфраструктуры Украины настойчиво рекомендует автоперевозчикам воздержаться от осуществления перевозок из Украины в Турцию на основании двусторонних разрешений до согласования позиций по данному вопросу.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Турции с 1 июня ввели визы для российских дальнобойщиков. Данную меру ввели в ответ на усиление Россией пограничного контроля для турецких товаров.