Ситуация с блокированием украинских грузовиков на границе и в портах Турции решена - Мининфраструктуры

Об этом стало известно по итогам телефонного разговора министра инфраструктуры Украины Владимира Омельяна с послом Турции в Украине Йонетом Джаном Тезелем, информируется на сайте Мининфраструктуры.

Читайте такжеТурция заблокировала пропуск украинских фур до 1 июляКак сообщила турецкая сторона, ситуация урегулирована.

В то же время по обращению Омельяна будет проведена двусторонняя работа между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством транспорта и связи Турции с целью избежать подобных ситуаций в будущем.

Ранее Мининфраструктуры сообщало о напряженной ситуации на границе и в портах Турции с пропуском украинских автоперевозчиков.

По данным министерства, сотрудники турецких контролирующих органов отказываются оформлять украинские транспортные средства, которые осуществляют перевозку грузов между Украиной и Турцией в двухстороннем сообщении на основании разовых двусторонних разрешений. Аргументация отказа заключается в том, что якобы украинские перевозчики полностью использовали квоту указанных разрешений второго квартала и выполнить перевозку на основании представленных разрешений смогут только после 1 июля 2016 года.