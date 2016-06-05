Ситуация с блокированием украинских грузовиков на границе и в портах Турции решена - Мининфраструктуры
Ситуация, которая сложилась с блокированием украинских транспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки между Украиной и Турцией, урегулирована.
Об этом стало известно по итогам телефонного разговора министра инфраструктуры Украины Владимира Омельяна с послом Турции в Украине Йонетом Джаном Тезелем, информируется на сайте Мининфраструктуры.
Читайте такжеТурция заблокировала пропуск украинских фур до 1 июляКак сообщила турецкая сторона, ситуация урегулирована.
В то же время по обращению Омельяна будет проведена двусторонняя работа между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством транспорта и связи Турции с целью избежать подобных ситуаций в будущем.
Ранее Мининфраструктуры сообщало о напряженной ситуации на границе и в портах Турции с пропуском украинских автоперевозчиков.
По данным министерства, сотрудники турецких контролирующих органов отказываются оформлять украинские транспортные средства, которые осуществляют перевозку грузов между Украиной и Турцией в двухстороннем сообщении на основании разовых двусторонних разрешений. Аргументация отказа заключается в том, что якобы украинские перевозчики полностью использовали квоту указанных разрешений второго квартала и выполнить перевозку на основании представленных разрешений смогут только после 1 июля 2016 года.