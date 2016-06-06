В Японии в 2020 году запустят мобильную связь пятого поколения

Правительство Японии приняло решение с 2017 финансового года начать разработку полномасштабной системы мобильной связи пятого поколения (5G), которая будет примерно в 100 раз быстрее, чем существующая. Действовать в общенациональных масштабах система начнет в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на газету "Иомиури".

Действующая в Японии система мобильной связи относится к так называемому поколению 3.9, с текущего финансового года ее начнут заменять на систему 4G, которая не будет принципиально отличаться от уже существующей. Ожидаемое пятое поколение мобильной связи позволит передавать и принимать информацию со скоростью 10 гигабит в секунду: в сто раз быстрее, чем самые современные системы. Например, двухчасовой видеофильм сейчас нужно скачивать около 5 минут, а у устройства с системой 5G на это уйдет лишь несколько секунд.

Читайте такжеШимкив предлагает перепрыгнуть 4G-связь и сразу внедрить 5GВнедрение новой системы даст возможность без потери качества подключать к связи одновременно миллион устройств на площади 1 кв. км. На футбольном стадионе зритель сможет наблюдать на экране смартфона или планшета за действиями любимого игрока, оставаясь при этом в окружении сидящих рядом болельщиков с такими же устройствами.

Связь пятого поколения позволит устойчиво получать информацию в поездах, мчащихся со скоростью более 300 км в час. Такую связь планируют использовать в медицинских целях, например при проведении дистанционных хирургических операций. Устройствами 5G предполагается оснастить автомобили, что позволит точнее определять их местоположение: это поможет бороться с пробками и предотвращать ДТП. Разработка связи нового поколения уже полным ходом ведется профильными компаниями, однако правительство Японии намерено привлечь к этому процессу частные фирмы более широкого круга, включая автомобилестроительные и кинокомпании.