Воронков: Развитие логистического бизнеса в Украине тормозит отсутствие складов

Об этом Александр Воронков рассказал в интервью УНИАН.

«В среднем по Украине на 1000 человек приходится менее 15 кв.м. складских площадей. В Западной Европе же уровень складской недвижимости на душу населения в 15-17 раз выше. Вывод делайте сами. Я уже не говорю о том, что в Западной Европе складская недвижимость соответствует современным требованиям, она оснащена новым оборудованием. В Украине высококачественные склады класса А и В - большой дефицит», - рассказал Воронков.

Как отметил руководитель «Твоей логистики», большинство складов в Украине построены еще в советские времена или были перепрофилированы под склады производственные помещения предприятий. В Украине только 10% складов отвечают требованиям класса «А» или «В», 50% - склады класса «Д», 30% — «С», еще 10% складов совсем не классифицированы.