Одесса закупит еще пять частично низкопольных трамваев

Компания запросила за 5 кузовов модели "Татра-Т3UA Каштан" 18,95 млн грн - по 3,71 млн. грн. за один, передает dumskaya.net. "Политехносервис" располагает собственным производством трамвайных вагонов - на Калушском заводе строительных машин в Ивано-Франковской области. В Одессе уже ездит один такой "Каштан".

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"Мы приобретаем кузовы 1-й комплектации, - рассказал директор КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман. -Они уже оборудованы системой управления, тогда как кузов, который купили в прошлом году, был "голым". Отсюда и разница в цене".

Издание отмечает, что предложение "Политехносервиса" было не самым дешевым на конкурсе. Всего в нем участвовали три организации. Свои вагоны предлагали одесско-днепропетровское предприятие "Татра-Юг" (одесситы знают его по серии трамваев К-1) и Киевский завод электротранспорта. "Татра" захотела за 5 кузовов 15,9 млн, однако в "Одесгорэлектротрансе" их отвергли из-за проблем с документацией. КЗЭТ захотел больше, чем "Политехносервис" - 18,999 млн, при этом завод сейчас ничего не производит, использует субподрядчика.

"Татра-Юг" долго боролась за этот заказ, но в итоге проиграла. Сейчас, видимо, компания будет судиться.