Мининфраструктуры подписало контракт с новым главой "Укрзализныци" поляком Бальчуном

Министерство инфраструктуры Украины подписало контракт с главой правления публичной акционерной компании «Укрзализныця» поляком Войцехом Бальчуном, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.

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Согласно сообщению, после подписания контракта, которое состоялось сегодня, 6 июня, в центральном офисе госкомпании, Омелян представил коллективу "Укрзализныци" новый состав правления, в который вошли: украинец Александр Бужор, который является директором по экономике и финансам «Укрзализныци»; за социальный блок будет отвечать серб Марчек Желько; поляк Ремигиуш Пашкевич будет отвечать за инфраструктурные проекты; поляк Марек Роберт Залесны будет отвечать за грузовые перевозки и операционную деятельность.

В новом составе правления компании также остался Сергей Михальчук, который ранее был директором по инфраструктуре, но за какое направление он будет отвечать теперь, в пресс-службе "Укрзализныци" не уточнили.

"Министр инфраструктуры Украины отметил, что новое руководство ПАО «Украинская железная дорога» должно осуществить эффективное реформирование украинских железных дорог и оправдать надежды, которые возлагает общество на новую команду", - подчеркивается в пресс-релизе.

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В пресс-службе министерства уточнили, что трое из шести членов правления приступили к работе, еще трое приступят после получения разрешений на работу.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Кабинет министров Украины изменил кадровый состав правления «Укрзализныци» и одобрил подписание контракта с избранным 20 апреля главой компании поляком Войцехом Бальчуном, который в 2008-2013 годах возглавлял правление железнодорожной компании Польши - PKP Cargo и трансформировал почти обанкротившегося государственного перевозчика в финансово здоровую компанию.

Кабмин своим решением вывел из состава правления компании Оксану Марину, Штефана Хофсаесса и Евгения Кравцова, назначив вместо них новых членов правления.

Тогда же премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что состав правления компании является неполным и будет обновляться.

По данным польских СМИ, на текущей неделе состав правления «Укрзализныци» может пополниться еще одним гражданином Польши - Иренеушем Василевски, ранее работавшем в польской железнодорожной компании PKP Cargo.