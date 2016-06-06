"Укрзализныця" запускает скоростной поезд Киев - Николаев - Херсон

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания "Украинская железная дорога" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила новый скоростной поезд категории "Интерсити" №765/766 по маршруту Киев - Николаев - Херсон, который будет курсировать ежедневно, начиная с 5 июля.

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Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", этот поезд будет отправляться из Киева в 7:32 и прибывать в Николаев в 14:07, а в Херсон - в 14:52.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:57, а из Николаева в 15:43 и прибывать в столицу в 23:07.

В пресс-службе также сообщили, что поезд состоит из вагонов первого и второго классов. Минимальная стоимость путешествия в вагоне второго класса составляет 239 грн.

"Путешествие из Херсона в Киев продлится 7 часов и 10 минут, а из Николаева - 6 часов и 30 минут", - отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что билеты на вышеупомянутый поезд уже можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщила о запуске с 16 июня дневного электропоезда производства чешской компании Skoda категории "Интерсити" № 729/730 по маршруту Харьков – Геническ.

Кроме того, ко Дню Святой Троицы и ко Дню Конституции Украины "Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов из Киева во Львов, Хмельницкий, Днепр, Сумы и Запорожье, а также из Харькова в Херсон.