В Украине упали продажи б/у автомобилей

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в мае 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 68% и составил 686 авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Как отметили представители ассоциации, по сравнению с апрелем продажи б/у транспорта упали на 65%.

По данным ассоциации, легковых автомобилей с пробегом было зарегистрировано 214 шт., что на 82% меньше, чем год назад, и на 65% меньше, чем в апреле. Доля б/у в общем объеме продаж легковых автомобилей составила всего 5%.

В сегменте б/у коммерческих автомобилей продажи составили 454 шт. или 51% от общего количества. Падение к маю прошлого года составило 50%, к апрелю текущего года – 65%.

На первичном рынке автобусов доля б/у техники в мае составила 24%, или 18 шт. Относительно мая прошлого года продажи сократились на 66%, относительно прошлого месяца – на 65%.

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Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в Украине за четыре месяца незначительно выросли - до 8,4 тыс. штук. При этом в апреле продажи б/у автотранспорта упали 10% относительно прошлого года и на 19% относительно марта этого года. Общие продажи б/у автотранспорта в апреле составили 1 940 штук.

Напомним, что 31 мая Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс для стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств, которым предполагается значительное снижение акцизов на импорт б/у автомобилей.

За соответствующее решение проголосовало 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В частности, до голосования за данный законопроект депутаты проголосовали за поправку, согласно которой закон вступит в силу с 1 числа следующего месяца после его публикации. В ходе голосования данной поправки глава налогового комитета парламента Нина Южанина отметила, что данная норма противоречит положениям Налогового кодекса и закон должен вступить в силу с 1 января 2017 года. Депутатам пришлось трижды голосовать для принятия данной поправки. Позже в ряде СМИ появилась информация, что президент Украины Петр Порошенко ветировал данный закон. Как сообщил сам Порошенко 3 июня в ходе пресс-конференции в Киеве, документ пока не поступил в Администрацию президента. "Как только поступит - я посмотрю и сформулирую свою позицию. Я не видел этого закона и не собираюсь комментировать закон, который я не видел", - сказал президент.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.