"Укравтодор" почти на 70% ликвидировал ямы на дорогах госзначения

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") во исполнение поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на 65-70% устранило деформации и выбоины на дорогах государственного значения, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укравтодора".

"По поручению премьер-министра Украины "Укравтодору" удалось выровнять темпы ликвидации ямочности - выбоины на дорогах государственного значения устранены уже на 65-70%", - сказано в сообщении.

В пресс-службе со ссылкой на начальника управления эксплуатации дорог госагентства Олега Федоренко сообщили, что с начала текущего года дорожники отремонтировали почти 3 миллиона квадратных метров дорожного покрытия, устранив 2,1 миллиона квадратных метров ям именно на опорной сети украинских автодорог.

В пресс-службе подчеркнули, что наилучшие результаты по темпам выполнения работ показывают дорожники в Винницкой, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Запорожской и Черниговской областях, тогда как работники Днепропетровской, Хмельницкой, Волынской и Херсонской областей отстают от графика выполнения ремонтных работ.

Также в сообщении отмечается, что качество выполняемых дорожных работ остается ключевым приоритетом "Укравтодора" и находится на личном контроле у ​​руководства госагентства.

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Как сообщал УНИАН, в середине апреля премьер-министр Владимир Гройсман поручил "Укравтодору" завершить все запланированные работы по устранению выбоин и деформаций на дорогах государственного значения до 15 июня и отремонтировать около 3,6 миллиона квадратных метров дорожного покрытия за 1,1 миллиарда гривень, выделенных на эти цели.

По информации "Укравтодора", наибольшее внимание уделяется основным транспортным магистралям страны - ямы на дорогах государственного значения будут ликвидированы на 85-100% (в зависимости от области) от объема деформаций, которые были обнаружены во время весеннего комиссионного обследования.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров рассчитывает в текущем году направить порядка 18-19 миллиардов гривень на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения.

В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1700 километров дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.