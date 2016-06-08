Глава японской Suzuki покинет совет директоров из-за "топливного скандала"

Глава японской компании Suzuki Motor Осаму Судзуки покинет совет директоров в связи со скандалом, в котором оказалась замешана эта автомобильная корпорация.

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Об этом говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

"Глава компании Осаму Судзуки оставит пост главы совета директоров корпорации, - отмечается в сообщении. - В то же время, замглавы компании Осаму Хонда, отвечающий за технологические процессы, возьмет на себя ответственность за проблему, связанную с нарушениями при определении расхода топлива, и подаст в отставку".

Ранее Осаму Судзуки уже приносил извинения за скандал и пообещал, что "будут приняты все меры для предотвращения подобных нарушений в будущем".

В начале месяца государственная следственная группа начала допросы сотрудников и изъятие документов в штаб-квартире автомобилестроительной компании, которая ранее призналась, что не выполняла предписанные законом процедуры при определении расхода топлива в своих машинах.

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Речь идет о более 2,14 млн автомобилей 26 моделей, произведенных на внутренний рынок. В то же время компания уверяет, что представленные в каталогах данные о расходе топлива соответствуют действительности, несмотря на нарушение условий проведения испытаний.

Ранее в фальсификации данных об экономичности автомобилей уличили корпорацию Mitsubishi Motors. После этого правительство Японии приказало всем другим компаниям отрасли доложить о том, как они определяют показатели расхода топлива в своих машинах. Suzuki Motor стала первой корпорацией, подготовившей соответствующий доклад.

В Suzuki Motor в общей сложности работает около 60 тыс. сотрудников, ее объем продаж в 2015 финансовом году превысил 3 трлн иен (примерно $27,5 млрд).