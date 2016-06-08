Кабмин направил 4 миллиарда из местных бюджетов на ремонт дорог

Кабинет министров Украины одобрил выделение из местных бюджетов около 4 миллиарда гривень на финансирование ремонта и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в текущем году.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства по представлению министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

"Дополнить проект постановления Кабмина (№498 от 17 июня 2015 года – УНИАН) дополнением, которым утверждается перечень объектов строительства и реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования и объемы их финансирования в 2016 году для выполнения работ на самых социально важных объектах дорожной сети Украины на сумму 3,9 миллиарда гривень. Финансирование вышеуказанных работ планируется осуществлять при условии выделения из местных бюджетов всех уровней расходов в объеме не менее 10%", - сообщил Омелян.

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Он подчеркнул, что принятие этого акта позволит обеспечить выполнение ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров рассчитывает в текущем году направить порядка 18-19 миллиардов гривень на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения.

В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1 700 километров дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.