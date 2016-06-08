Кабмин одобрил подписание контракта с главой "Укрпочты" Смилянским

Кабинет министров Украины одобрил подписание контракта с главой государственного предприятия «Укрпочта» Игорем Смилянским, назначение которого было согласовано в апреле текущего года.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства по представлению министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

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"В связи с согласованием кандидатуры Игоря Смилянского на должность генерального директора Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта», проектом акта предлагается одобрить контракт с Игорем Смилянским как с руководителем предприятия", - сообщил Омелян, представляя соответствующий документ в ходе заседания, после чего было принято положительное решение по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, 23 мая министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что новый глава «Укрпочты» Игорь Смилянский, назначенный правительством на эту должность 20 апреля по результатам кадрового конкурса, должен приступить к исполнению своих обязанностей в первых числах июня.

Согласно презентации для членов Номинационного комитета, которые рассматривали конкурсные предложения кандидатов на пост главы "Укрпочты", Смилянский планирует до конца года создать на базе "Укрпочты" банк, который будет фокусироваться на коммунальных платежах, выплате пенсий, кредитовании населения и факторинге.

Кроме того, планируется экспансия "Укрпочты" в сегмент рынка корпоративных доставок, совместные программы с интернет-магазинами и эффективное обслуживание государственного сектора, а также оптимизация сети отделений и недвижимого имущества.

Игорь Смилянский имеет опыт работы более 17 лет в сфере стратегического, управленческого и финансового консалтинга, в том числе в ведущих мировых консалтинговых компаниях KPMG и Boston Consulting Group. Работал в США, Украине и других странах мира. Получил степень МВА в Georgetown University и степень доктора юриспруденции в George Washington University Law School.