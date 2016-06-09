Новый глава "Укрпочты" Смилянский начнет работать в начале июля

Министерство инфраструктуры Украины перенесло срок вступления в должность нового главы Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» Игоря Смилянского, назначенного правительством на эту должность в апреле по результатам кадрового конкурса, на начало июля с июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на главу министерства Владимира Омеляна.

"Правительство согласовало контракт с новым главой «Укрпочты» Игорем Смилянським, и новый глава "Укрпочты" должен приступить к исполнению своих обязанностей в начале июля", - сказано в сообщении.

В пресс-службе со ссылкой на Омеляна подчеркнули, что впервые за 25 лет независимости Украина получила незаангажированных людей на руководящие посты ключевых государственных предприятий - "Укрзализныци" и "Укрпочты".

Читайте такжеПод Киевом протестировали доставку посылок с помощью дронов (фоторепортаж)

"Они должны быть лишены любого политического или лоббистского влияния - они должны быть сфокусированы на реформе...«Укрпочта стремительно теряет рынок. Ситуация была несколько стабилизирована в 2015 году, но я надеюсь, что Игорь Смилянский сможет доказать свою эффективность. Предварительно я видел его предложения, и я с ними полностью согласен. Не менее интересны и его идеи по команде. Поэтому я думаю, что работа будет результативной», - цитирует министра пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Кабинет министров Украины одобрил подписание контракта с главой государственного предприятия «Укрпочта» Игорем Смилянским, назначение которого было согласовано в апреле текущего года по итогам проведения конкурсного отбора.

23 мая министр инфраструктуры Омелян сообщил, что новый глава «Укрпочты» Игорь Смилянский должен приступить к исполнению своих обязанностей в первых числах июня.

Согласно презентации для членов Номинационного комитета, которые рассматривали конкурсные предложения кандидатов на пост главы "Укрпочты", Смилянский планирует до конца года создать на базе "Укрпочты" банк, который будет фокусироваться на коммунальных платежах, выплате пенсий, кредитовании населения и факторинге.

Кроме того, планируется экспансия "Укрпочты" в сегмент рынка корпоративных доставок, совместные программы с интернет-магазинами и эффективное обслуживание государственного сектора, а также оптимизация сети отделений и недвижимого имущества.

Игорь Смилянский имеет опыт работы более 17 лет в сфере стратегического, управленческого и финансового консалтинга, в том числе в ведущих мировых консалтинговых компаниях KPMG и Boston Consulting Group. Работал в США, Украине и других странах мира. Получил степень МВА в Georgetown University и степень доктора юриспруденции в George Washington University Law School.