В Мининфраструктуры надеются завершить переговоры с ЕС об "открытом небе" до конца лета

Министерство инфраструктуры ожидает, что переговоры о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве («открытом небе») между Украиной и Европейским Союзом будут завершены до конца этого лета.

Об этом в ходе круглого стола в Американской торговой палате сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.

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"За это лето мы должны это соглашение добить", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением уполномочил действующего тогда министра инфраструктуры Андрея Пивоварского подписать соглашение между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве («открытом небе»). Руководство Мининфраструктуры неоднократно заявляло о планах подписать соглашение до конца 2015 года.

По словам Пивоварского, подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении. Вопрос определения этой территории обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

Согласно последним данным Министерства инфраструктуры, соглашение о совместном авиационном пространстве («открытом небе») между Украиной и Европейским Союзом может быть подписано в июле 2016 года.