Гройсман требует качественного ремонта дорог и обещает проверить, куда пошла каждая гривня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на эффективном использовании бюджетных средств, выделяемых на проведение дорожных работ, а также на повышении качества ремонта.

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Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом Гройсман сказал в ходе совещания по вопросам состояния автомагистралей страны.

«Вопросы качества, эффективности использования ресурсов, темпов выполнения работ - одно из самых важных заданий сейчас, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - Хотел бы, чтобы пояснили всем подрядчикам, что они не только делают дороги, они еще и пользуются ими, ездят по ним. А ресурсы должны использоваться эффективно. Каждая гривня должна идти туда, куда она направлена. Речь идет и о дороге, и о ее качестве».

Глава правительства пригрозил наказанием за невыполнение поручений Кабмина. «Будем наказывать, очень жестко», - отметил Гройсман, добавив, что Кабмин будет тщательно мониторить, как подрядчики работают с государственными деньгами, и будет настоятельно рекомендовать использование электронной системы Prozorro для рационального использования ресурсов.

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Гройсман напомнил, что Кабмин сменил руководство Госагентства по автомобильным дорогам («Укравтодор»), и это решение должно положительно повлиять на ситуацию в целом. «Я хочу, чтобы эти изменения привели к новому качеству, новой ответственности и ускорили темпы выполнения работ», - сказал Гройсман, обратив внимание, что ждет от нового руководства Госагентства еженедельной информации о состоянии дорожного хозяйства в Украине и готов лично инспектировать отремонтированные участки.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Кабмин принял решение о выделении в общей сложности более 5 млрд грн на восстановление украинских дорог. В дальнейшем, по решению правительства, будет сформирован Дорожный фонд, который, как ожидается, заработает уже с 2017 года.

Ранее Гройсман сообщал, что Кабинет министров рассчитывает в текущем году направить порядка 18-19 млрд грн на ремонт и строительство автомобильных дорог государственного и местного значения. В целом в текущем году правительство планировало отремонтировать и построить 1700 км дорог, что составляет около 10% протяженности всех автомобильных трасс нашей страны.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.