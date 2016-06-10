Крупнейший лоукостер Европы запустит конкурента Airbnb

Об этом говорится в сообщении на ее сайте, передает РБК.

Проект, который получил название Ryanair Room, будет запущен 1 октября на платформе сайта авиакомпании. Разработчики обещают «самый широкий выбор отелей, хостелов, гостиниц в формате «bed and breakfast», вилл и жилых квартир по самой низкой цене».

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«Все больше и больше клиентов требуют от Ryanair других продуктов – не полетов. И мы считаем, что Ryanair становится Amazon в области авиаперевозок», - подчеркнул, как говорится в сообщении, гендиректор компании Кенни Якобс. В разговоре c Reuters он отметил, что Ryanair планирует взимать с поставщиков жилья комиссию до 10%, тогда как «другие онлайн-агрегаторы» в этой области взимают 20%.

Агентство со ссылкой на данные компании Tripping.com сообщает, что конкурентами авиакомпании в сфере бронирования жилья станет Airbnb, Homeaway, Tripadvisor и booking.com. В настоящее время каждый из них занимает 25% рынка.

Ryanair является крупнейшей авиакомпанией в Европе по числу пассажиров. В прошлом году ее рейсами летали 106 млн человек.

Ранее УНИАН сообщал, что ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair планирует резко снизить тарифы в ближайшие месяцы, чтобы увеличить долю на все более конкурентном европейском рынке коротких перевозок.