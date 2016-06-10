Омелян назвал зарплату нового руководителя "Укрзализныци" поляка Бальчуна

Зарплата нового руководителя акционерной компании “Укрзализныця” Войцеха Бальчуна составит от 463 тыс. грн в месяц.

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Об этом в ходе брифинга сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

“По Бальчуну мы вывели формулу, что он будет получать от 463 тыс. грн в месяц. Кроме того, когда будут утверждены показатели эффективности, ему будет насчитываться система бонусов. Но они будут выплачиваться только после выполнения этих показателей”, - сказал министр, добавив, что такая зарплата является нормальной для руководителей такого уровня и поможет побороть коррупцию в компании.

Кроме того, он добавил, что зарплата новоназначенного главы “Укрпочты” Игоря Смелянского будет известна после подписания с ним соответствующего контракта.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Министерство инфраструктуры Украины подписало контракт с главой правления публичной акционерной компании «Укрзализныця» поляком Войцехом Бальчуном.

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1 июня Кабинет министров Украины изменил кадровый состав правления «Укрзализныци» и одобрил подписание контракта с избранным 20 апреля главой компании поляком Войцехом Бальчуном, который в 2008-2013 годах возглавлял правление железнодорожной компании Польши - PKP Cargo и трансформировал почти обанкротившегося государственного перевозчика в финансово здоровую компанию.

Кабмин своим решением вывел из состава правления компании Оксану Марину, Штефана Хофсаесса и Евгения Кравцова, назначив вместо них новых членов правления. Тогда же премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что состав правления компании является неполным и будет обновляться.

По данным польских СМИ, на текущей неделе состав правления «Укрзализныци» может пополниться еще одним гражданином Польши - Иренеушем Василевски, ранее работавшем в польской железнодорожной компании PKP Cargo.