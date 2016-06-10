Шесть авиакомпаний США получили разрешение летать на Кубу

Разрешение получили авиакомпании American, Frontier, JetBlue, Silver Airways, Southwest и Sun Country. Рейсы, как сообщается, будут выполняться в девять кубинских городов из Майами, Чикаго, Филадельфии, Миннеаполиса и Форт-Лодердейла, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Согласно информации министерства транспорта, всего в неделю будет совершаться 155 рейсов на Кубу и обратно. Планируется, что полеты начнутся в течение ближайших трех месяцев.

Для начала полетов авиакомпаниям еще предстоит получить разрешение кубинских властей. Но авиаперевозчики заявляют, что начнут продавать билеты на Кубу уже через несколько недель.

Пока все авиарейсы, следующие из Кубы в США и обратно, - это чартеры.

США и Куба достигли договоренности о возобновлении коммерческого авиасообщения между двумя странами в декабре прошлого года.