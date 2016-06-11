В Швеции бастуют пилоты: большинство рейсов отменили (фото)

Забастовка 350 шведских пилотов авиакомпании SAS, начавшаяся в пятницу вечером из-за несогласия профсоюза с условиями труда и оплаты, коснется в субботу 20 тысяч пассажиров, отменены 159 авиарейсов, сообщает Прайм со ссылкой на заявление скандинавской SAS.

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"Большинство рейсов, выполняемых SAS со шведскими пилотами, будут отменены. В субботу это повлияет на 159 рейсов и 20 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным профсоюза, участие в забастовке принимают пилоты, работающие в стокгольмском аэропорту "Арланда".

"Они требуют, в частности, повышение зарплаты больше, чем на предложенные 2,2%. Среди других требований профсоюза - улучшение и упрощение коллективного договора таким образом, чтобы там не было возможностей для различных его толкований", - подчеркивает издание.

"Я приношу искренние извинения клиентам SAS, Шведское объединение пилотов решило пойти на забастовку. Это коснулось пассажиров, которые являются невинной третьей стороной в этом конфликте", - сказала представитель по связям с общественностью SAS Карин Нюман, ее слова цитируются в сообщении для прессы.