В Швеции продолжается забастовка пилотов авиакомпании SAS

Забастовка шведских пилотов авиакомпании SAS, начавшаяся в пятницу вечером из-за несогласия профсоюза с работодателем об условиях труда и зарплатой пилотов, продолжится в понедельник, говорится в сообщении для прессы скандинавской авиакомпании SAS.

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"В понедельник отменяются 230 рейсов, и это коснется 27 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении. По данным профсоюза, участие в забастовке принимают 350 пилотов, работающих в стокгольмском аэропорту "Арланда".

Они требуют, в частности, повышения зарплаты на 3,5% и не согласились на ее повышение в 2,2%. Среди других требований профсоюза - улучшение и упрощение коллективного договора с пилотами таким образом, чтобы там не было возможностей для различных его толкований, сообщает Прайм.

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Переговоры профсоюза и SAS возобновились в воскресенье, однако, безрезультатно.

"Я приношу искренние извинения перед всеми клиентами SAS за то, что Шведское объединение пилотов решило пойти на забастовку. Мы сделали все, что в наших силах, для того, чтобы избежать забастовку, но, к сожалению, мы пока не смогли прийти к соглашению", - сказала представитель по связям с общественностью SAS Карин Нюман, ее слова цитируются в сообщении для прессы.