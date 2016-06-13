АМКУ проверит конкуренцию на рынке сертификации автомобилей

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал исследование состояния конкуренции на рынке сертификации транспортных средств, в частности, относительно назначения Министерством инфраструктуры Украины соответствующих органов по сертификации, сообщила пресс-служба ведомства.

"Целью проведения исследования является определение состояния конкурентной среды на рынке сертификации транспортных средств, выявления и определения имеющихся проблем, препятствующих развитию конкуренции, обеспечение контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, речь идет о постановлении Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2015 года №1197. Данным постановлением полномочия по назначению органов по сертификации в сфере колесных транспортных средств передано от Министерства экономического развития и торговли в Министерство инфраструктуры.

"После вступления в силу вышеупомянутых изменений в комитет начали поступать жалобы, а в средствах массовой информации появляться публикации о нарушении Министерством инфраструктуры прав органов по оценке соответствия, которые до внесения изменений были назначены Министерством экономического развития и торговли на обязательную сертификацию транспортных средств", - говорится в сообщении.

В частности, при отсутствии утвержденной процедуры, были назначен только шесть органов по оценке соответствия. При этом органами по регистрации транспортных средств не принимаются сертификаты соответствия на транспортные средства, выданные органам, которые ранее были уполномочены это делать и внесены в реестр государственной системы сертификации "УкрСЕПРО".

"По мнению заявителей, в действиях обоих министерств усматриваются признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде совершения антиконкурентных действий", - говорится в сообщении.

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АМКУ проведет соответствующее исследование и, при необходимости, подготовит предложения, направленные на развитие конкуренции на рынке сертификации транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля 2016 года вступил в силу принятый еще в 2012 году закон о техническом регулировании, который предполагает реформирование системы государственной сертификации, в том числе ввозимых в страну транспортных средств.

Ранее для растаможивания и регистрации автомобилей необходимо было получить сертификат технического соответствия в украинской системе сертификации УкрСЕПРО. Такие сертификаты выдавали аккредитованные государственные и частные учреждения, которые курировались Министерством экономического развития и торговли. Однако вступивший в силу закон предполагал передачу данных функций от Минэкономразвития к Министерству инфраструктуры и отмену действия этих сертификатов, что вызвало проблемы с регистрацией импортируемых авто в начале 2016 года.

Общественные организации призывают власти как можно скорее усовершенствовать механизм учета импортных транспортных средств и расширить перечень органов, выдающих сертификаты соответствия на транспортные средства.