Таможни перечислили на ремонт дорог 1,3 миллиарда гривень

Украинские таможни - участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов с начала эксперимента, то есть с сентября 2015 года, перечислили на развитие инфраструктуры в своих областях 1,3 миллиарда гривень.

"За сентябрь 2015 года - май 2016 года таможнями ГФС на развитие инфраструктуры (реконструкция, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения) перечислено более 1,3 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

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По информации ГФС, наибольшую эффективность в "дорожном эксперименте" продемонстрировала Львовская таможня, которая с начала эксперимента направила на ремонт дорог 453,5 миллиона гривень. В то же время худшие результаты продолжает показывать Одесская таможня - перевыполнение показателей и, соответственно, перечисления в спецфонд региона произошло лишь в январе и феврале 2016 года, за этот период перечислено 92 миллионов гривень. За сентябрь-декабрь 2015 года и март-май 2016 года Одесская таможня не выполняла плановые поступления таможенных платежей.

Как сообщал УНИАН, с сентября 2015 года в Украине реализуется беспрецедентный эксперимент, направленный на развитие инфраструктуры Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областей, - 50% от суммы перевыполнения ежемесячных плановых таможенных платежей направляются в специальные фонды соответствующих региональных бюджетов. Пилотный проект начался с Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областей, а в январе этого года к нему присоединился Киев.