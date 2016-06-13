"Укравтодор" ищет компанию-контролера качества дорожных работ в стране

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") объявило тендер по поиску компании, которая будет выполнять независимый контроль качества выполнения дорожных работ на автомобильных дорогах страны.

Согласно объявлению "Укравтодора" на электронной площадке Smarttender.biz, которая является частью системы публичных онлайн-закупок Prozorro, ожидаемая стоимость услуг по надзору за выполнением строительных работ на дорогах, а также услуг по техническому испытанию и анализу работ, оценивается в 20 миллионов гривень с учетом НДС.

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Тендер объявлен 13 июня, заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 июля, а сам аукцион состоится 19 августа.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Министерство инфраструктуры Украины начало процесс децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения в управление местным органам власти. Кроме того, министерство намерено лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.