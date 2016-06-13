За перегруз фур хотят ввести штраф 17 тысяч гривень: законопроект подан в Раду

Министерство инфраструктуры инициирует введение штрафов в размере 17 тысяч гривень за проезд по дорогам Украины автотранспортных средств весом более 12 тонн, сообщил журналистам глава ведомства Владимир Омелян.

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"Мы сейчас внесли на рассмотрение Верховной Рады достаточно высокие штрафы, которые соответствуют европейскому уровню. Более того, штрафовать так нужно не только перевозчика, но и компанию, заказывающую такую услугу, и получателя. Сейчас размер штрафа 17 тысяч гривень, но это еще не проголосовано", - сказал министр, добавив, что компания, которая заказывает услугу перевозки, будет платить данный штраф по двойному тарифу.

По словам Омеляна, штрафы за перегруз планируется сделать одним из источников наполнения Дорожного фонда, законопроект о создании которого сейчас дорабатывает министерство совместно с народными депутатами.

"Мы хотим, чтобы штрафы стали одним из источников наполнения Дорожного фонда, но они должны также формировать бюджет транспортной инспекции… Эта система будет эффективной", - отметил Омелян.

Он также добавил, что министерство подготовило законопроект о введении контроля качества выполнения дорожных работ.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года Кабинет министров Украины запретил движение транспортных средств фактической массой более 40 тонн и контейнеровозов свыше 46 тонн дорогами общего пользования при перевозке делимых грузов.

Сейчас на дорогах Украины работает 24 весовых комплекса. В апреле-мае текущего года проверено 20,451 тысячи транспортных средств, у 676 из которых было выявлено нарушение весовых норм, наложено 243,1 тысячи гривень штрафов, при этом 125,5 тысячи гривень уже перечислено в госбюджет.