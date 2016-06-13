Из винницкого аэропорта начались регулярные авиаперевозки в Израиль

В ночной Виннице для лучшего эффекта встречными лучами прожекторов образовали своеобразную арку, через которую прокатился самолет, прибывший из Тель-Авива.

По словам командира экипажа Василия Голика, дорога из Тель-Авива в Винницу продолжалась 2 часа 45 минут.

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"Полет прошел очень спокойно, как и обычно проходят все наши полеты. Очень понравилась теплая встреча в аэропорту Винницы. Я впервые в жизни стал непосредственным участником действа, когда встречают борта, прилетающие первый раз в аэропорт, раньше такое видел только в Интеренете. И фонтан, который делают пожарные машины - это очень приятно" , - подчеркнул Василий Голик.

Знаменательное для Винниччины событие прокомментировал и директор коммунального предприятия «Аэропорт «Винница» Ярослав Мазурец:

"Мы встретили первый регулярный рейс авиакомпании МАУ- Винница – Тель-Авив. Прилетело 97 пассажиров и примерно такое же количество на вылет. Инициатива принадлежит аэропорту, Винницкому городскому совету и МАУ. Больше года длились переговоры, и сегодня эти переговоры закончились таким прекрасным рейсом. По предварительной договоренности этот рейс будет функционировать до конца октября на летний сезон, а на зимний период - будем смотреть по количеству пассажиров ".

Чиновник также сообщил, что с 26 июня авиакомпания МАУ начинает регулярные рейсы из винницкого аэропорта в Варшаву.

"Стоимость билетов в Варшаву 750 гривен, до Тель-Авива – 1350 гривен. И с 22 июня Винницкий Аэропорт выполняет программу чартерных перевозок до Анталии", - подчеркнул Ярослав Мазурец.