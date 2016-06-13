Сбор штрафов за перегруз авто могут доверить частным компаниям - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины выразило готовность допустить частные компании к контролю за сбором штрафов с автотранспортных средств за превышение габаритно-весовых норм на дорогах страны, сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы готовы работать с частными компаниями, но для этого необходимы изменения в законодательство. Я надеюсь, что сделаем это в этом году, и мы разработаем механизм государственно-частного партнерства, который даст нам возможность привлекать частных инвесторов в контроль, сбор штрафов и компенсацию инвестиций", - сказал Омелян.

Кроме того, глава Мининфраструктуры сообщил, что во избежание коррупционных рисков министерство хочет привязать зарплату инспекторов на дорогах к количеству взимаемых штрафов за перегруз авто.

"Штрафы также должны формировать бюджет транспортной инспекции. Когда инспектор, который штрафует автомобиль, будет лично заинтересован, чтобы процент от штрафа шел к его зарплате, тогда система будет эффективной. То есть должна быть четкая финансовая мотивация: оштрафовал один автомобиль, получил 5% от этого штрафа плюс к зарплате, оштрафовал 10 автомобилей за день - получаешь фактически свою зарплату за несколько дней работы", - добавил он.

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Глава транспортного ведомства также напомнил, что до конца года Украина получит более 70 весовых комплексов для контроля за соблюдением весовых норм автотранспортными средствами с целью защиты дорожного покрытия от перегруза, закупку которых профинансирует Евросоюз.

"Мы надеемся, что в этом году сможем дополнительно получить 70 передвижных весовых комплексов за средства Европейского Союза. На больших автомагистралях должны быть автоматические системы. Мобильные комплексы лучше всего походят для дорог с меньшей интенсивностью движения", - отметил Омелян.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года Кабинет министров Украины запретил движение транспортных средств фактической массой более 40 тонн и контейнеровозов свыше 46 тонн дорогами общего пользования при перевозке делимых грузов.

Сейчас на дорогах Украины работает 24 весовых комплекса. В апреле-мае текущего года проверено 20,451 тысячи транспортных средств, у 676 из них были выявлены нарушение весовых норм, наложено 243,1 тысячи гривень штрафов, при этом 125,5 тысячи гривень уже перечислено в госбюджет.