Nokia поможет Китаю установить 5G-связь: сумма соглашения с China Mobile превышает 1,3 миллиарда евро

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia и один из крупнейших телекоммуникационных операторов в мире China Mobile подписали рамочное соглашение о сотрудничестве стоимостью 1,36 миллиарда евро и сроком на один год, сообщает Прайм со ссылкой на заявление компании.

"Соглашение поможет China Mobile выйти на рынок облачной сетевой инфраструктуры. Для этого China Mobile откроет в Китае базовую станцию Nokia AirScale Base Station (ASB) со стандартом 5G. Эта установка позволит сразу нескольким технологиям радиосвязи одновременно работать в пределах одной базовой станции и предлагать практически неограниченные возможности передачи данных", - говорится в сообщении.

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Nokia также предоставит China Mobile дополнительные элементы своего мобильного радиодоступа и базовый портфель в дополнение к фиксированному доступу, маршрутизации IP, операционной системной поддержки (OSS) и продуктам сторонних производителей, а также свой опыт работы в Global Services.

"Это очень важное соглашение с нашим давним партнером, оно укрепляет позиции Nokia в качестве ведущего поставщика технологий нового поколения в Китае", - приводятся в релизе слова президента совместного управления команды Nokia Networks Китая и ASB Майка Вана (Mike Wang).

Nokia - финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. В апреле 2015 года Nokia и Alcatel-Lucent подписали меморандум о слиянии стоимостью 15,6 миллиарда евро. Объединенная компания будет называться Nokia Corporation, доля Nokia в ней составит 66,5%, Alcatel - 33,5%.