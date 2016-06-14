"Укравтодор" с августа переводит все госзакупки на систему Prozorro

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") намерено с 1 августа текущего года полностью перевести свои закупки на использование системы электронных государственных закупок Prozorro, сообщили УНИАН в пресс-службе госагентства.

"С 1 августа все закупки отрасли будут проводиться исключительно на Prozorro. Госагентство надеется, что благодаря этому удастся значительно сэкономить бюджетные средства и направить их на ремонт дорог", - отмечается в сообщении.

В частности, 13 июня "Укравтодор" разместил свое первое объявление на электронной площадке Smarttender.biz, которая является частью системы публичных закупок ProZorro, по поиску компании, которая будет выполнять независимый контроль качества выполнения дорожных работ на автомобильных дорогах страны.

Кроме того, "Укравтодор" намерен в ближайшее время разместить на данной площадке еще одно конкурсное объявление по поиску исполнителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для дорожной отрасли.

Так, общая доаукционная стоимость двух закупок для "Укравтодора" составляет около 55 миллионов гривень.

"Переход на систему ProZorro - это очень важный шаг на пути к перезагрузке всей системы закупок дорожной отрасли. Значимым отличием электронных закупок от традиционных является то, что каждый этап находится в свободном доступе. Вся технически-сметная и квалификационная документация, которая оставалась тайной даже при видео-трансляциях тендеров госагентства вживую, отныне будет доступна для общественности в режиме онлайн", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности главы "Укравтодора" Евгения Бараха.

Также сообщается, что в ближайшее время "Укравтодор" планирует осуществить допороговую закупку канцелярских товаров для нужд аппарата госагентства.

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Как сообщал УНИАН, 13 июня "Укравтодор" объявил тендер по поиску компании-контролера качества дорожных работ в стране. Ожидаемая стоимость услуг таких услуг составляет 20 миллионов гривень с учетом НДС. Аукцион состоится 19 августа.

Верховная Рада 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, а с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

Ожидается, что по итогам 2016 использование Prozorro позволит сэкономить около 5 миллиардов гривень.

В 2015 году Министерство инфраструктуры Украины начало процесс децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения в управление местным органам власти. Кроме того, министерство намерено лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги.