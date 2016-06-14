"Первое испытание" для поляка Бальчуна: из-за поломки прачечной в Киеве задержали поезда

Сбой в работе стирально-гладильного комплекса вагонного участка Киев-Пассажирский привел к задержке отправления 13 июня из столицы пяти пассажирских поездов, поскольку не было возможности оперативно укомплектовать составы бельем.

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Согласно сообщению пресс-службы публичной акционерной компании “Укрзализныця”, компания делает все возможное для возобновления работы оборудования стирально-гладильного комплекса, которое вчера вечером вышло из строя.

В пресс-службе подчеркнули, что "Укрзализныця" вернула средства за билеты в полном объеме на сумму свыше 38 тыс. грн более 200 пассажирам, которые отказались от поездки.

По данным пресс-службы, из-за сбоя в работе данного комплекса 13 июня после 20 часов с опозданием отправились из столицы следующие поезда: №49 Киев – Трускавец, №6 Киев – Москва, №124 Киев – Константиновка, №134 Киев – Лисичанск и №298 Киев – Херсон.

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"Укрзализныця" просит извинения у пассажиров за вынужденные задержки поездов и вызванные неудобства и пытается устранить проблему", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Министерство инфраструктуры Украины подписало контракт с главой правления публичной акционерной компании «Укрзализныця» поляком Войцехом Бальчуном.

По словам министра инфраструктуры, зарплата нового руководителя компании составит от 463 тыс. грн в месяц.

Ко Дню Святой Троицы "Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов, а ко Дню Конституции Украины - 7 дополнительных составов.