В результате аварии под Харьковом пострадали пять человек (фото)
17:35, 14 июня 2016Транспорт/Связь
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Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются правоохранительными органами.
В результате ДТП пострадали пять человек / Фото sq.com.ua
Вчера, 13 июня, на автодороге Харьков - Золочев, вблизи с. Довжик, произошла авария.
По информации Управления превентивной деятельности облуправления Нацполиции, автомобиль Nissan (водитель - 46-летний мужчина) столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 31-летнего водителя, сообщает Status Quo.
В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и пассажир Nissan, а также водитель и двое пассажиров ВАЗ.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются правоохранительными органами.
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