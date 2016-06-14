В результате аварии под Харьковом пострадали пять человек (фото)

Вчера, 13 июня, на автодороге Харьков - Золочев, вблизи с. Довжик, произошла авария.

По информации Управления превентивной деятельности облуправления Нацполиции, автомобиль Nissan (водитель - 46-летний мужчина) столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 31-летнего водителя, сообщает Status Quo.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и пассажир Nissan, а также водитель и двое пассажиров ВАЗ.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются правоохранительными органами.